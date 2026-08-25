Гражданин Китая стал жертвой пожара на Амурском газохимическом комплексе

Амурский ГХК – совместный проект «Сибура» и китайской Sinopec. Возводится в городе Свободном. После выхода на проектную мощность завод должен стать крупнейшим в мире производителем полиэтилена и полипропилена с совокупной мощностью 2,7 млн т продукции в год.