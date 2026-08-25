Гражданин Китая стал жертвой пожара на Амурском газохимическом комплексе
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) погиб гражданин Китая, сообщили на предприятии.
Погибший – сотрудник подрядной организации. Госпитализированы 19 человек. С легкими повреждениями к медикам обратились 104 человека.
Возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование АГХК не пострадало. Сейчас ликвидация очага возгорания продолжается.
Амурский ГХК – совместный проект «Сибура» и китайской Sinopec. Возводится в городе Свободном. После выхода на проектную мощность завод должен стать крупнейшим в мире производителем полиэтилена и полипропилена с совокупной мощностью 2,7 млн т продукции в год.