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Гражданин Китая стал жертвой пожара на Амурском газохимическом комплексе

Ведомости

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) погиб гражданин Китая, сообщили на предприятии.

Погибший – сотрудник подрядной организации. Госпитализированы 19 человек. С легкими повреждениями к медикам обратились 104 человека.

Возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование АГХК не пострадало. Сейчас ликвидация очага возгорания продолжается.

Амурский ГХК – совместный проект «Сибура» и китайской Sinopec. Возводится в городе Свободном. После выхода на проектную мощность завод должен стать крупнейшим в мире производителем полиэтилена и полипропилена с совокупной мощностью 2,7 млн т продукции в год.

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