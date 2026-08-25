Ozon: постоплата товаров доступна во всех регионах
Постоплата товаров на Ozon доступна во всех регионах страны, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«После получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в наших логистических центрах – это поможет предпринимателям, ведь возвратов у них станет меньше», – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. Большинство товаров сейчас можно заказать с постоплатой. Такой метод помогает компании поддерживать как интересы покупателей, так и интересы продавцов.
Ранее СМИ писали, что компания отключила возможность оплатить товары после получения в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. В компании подчеркнули, что мера должна была коснуться только товаров продавцов, хранящихся на складах Ozon.