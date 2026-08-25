«Росатом» обсуждает с Египтом строительство еще двух блоков АЭС «Эль-Дабаа»

19 ноября 2025 г. президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в формате видеоконференции приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Тогда российский лидер отмечал, что двустороннее партнерство стран продолжает поступательно развиваться. По его словам, товарооборот динамично растет, а промышленная кооперация углубляется.