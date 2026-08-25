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«Росатом» обсуждает с Египтом строительство еще двух блоков АЭС «Эль-Дабаа»

Елена Вострикова

«Росатом» и представители египетской стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом.

«Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – сказал Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас проект АЭС «Эль-Дабаа» предусматривает строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 МВт. Станцию возводит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2015 г.

19 ноября 2025 г. президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в формате видеоконференции приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Тогда российский лидер отмечал, что двустороннее партнерство стран продолжает поступательно развиваться. По его словам, товарооборот динамично растет, а промышленная кооперация углубляется.

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