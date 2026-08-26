Восстановление Новороссийского комбината хлебопродуктов займет несколько месяцев
«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена производственная инфраструктура компании, включая специализированные сооружения и оборудование, используемое для отгрузки зерна на экспорт. Окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры на указанную дату не определены», – говорится в сообщении.
В отчете также указывается, что сроки по восстановлению возможности отгрузки продукции могут затянуться от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки.
12 августа из-за атаки украинских БПЛА была повреждена инфраструктура комбината. Компания сообщала, что обошлось без пострадавших.