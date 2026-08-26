Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,544+0,43%VEON-RX54,6+0,55%ARSA6,51-0,91%IMOEX2 086,14-1,46%RTSI778,06-1,47%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,28-0,1%
Главная / Бизнес /

Восстановление Новороссийского комбината хлебопродуктов займет несколько месяцев

Анна Суслова

На восстановление инфраструктуры ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», которая была повреждена в результате атаки украинских беспилотников, потребуется от одного до четырех месяцев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по МСФО.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена производственная инфраструктура компании, включая специализированные сооружения и оборудование, используемое для отгрузки зерна на экспорт. Окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры на указанную дату не определены», – говорится в сообщении.

В отчете также указывается, что сроки по восстановлению возможности отгрузки продукции могут затянуться от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки.

12 августа из-за атаки украинских БПЛА была повреждена инфраструктура комбината. Компания сообщала, что обошлось без пострадавших.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её