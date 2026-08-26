Восстановление Новороссийского комбината хлебопродуктов займет несколько месяцев

На восстановление инфраструктуры ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», которая была повреждена в результате атаки украинских беспилотников, потребуется от одного до четырех месяцев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по МСФО.