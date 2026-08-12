БПЛА повредили инфраструктуру зернового терминала в Новороссийске
При ночной беспилотной атаке на Кубань была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. Обошлось без пострадавших, сообщает Объединенная зерновая компания.
В сообщении указано, что более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет опубликована позже.
Ночью 12 августа Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА рухнули на 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также на четыре предприятия. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли мужчина и ребенок, пострадали 12 человек. Из-за атаки БПЛА на улице Магистральной в Новороссийске обрушился надземный путепровод.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).