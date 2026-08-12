БПЛА повредили инфраструктуру зернового терминала в Новороссийске

Ночью 12 августа Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА рухнули на 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также на четыре предприятия. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли мужчина и ребенок, пострадали 12 человек. Из-за атаки БПЛА на улице Магистральной в Новороссийске обрушился надземный путепровод.