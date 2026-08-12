СКР признал терактом атаку ВСУ на Кубань

Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Кубань погибли мужчина и ребенок, пострадали 12 человек. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, был ранен мужчина, его не удалось спасти. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медпомощь без госпитализации. Еще двое мирных жителей были ранены в Геленджике, где повреждены три частных дома.