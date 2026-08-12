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СКР признал терактом атаку ВСУ на Кубань

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ в связи с ударами украинских БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Следователи устанавливают всех причастных к атаке.

Что известно о массированной ночной атаке БПЛА на Кубань

Политика / Армия и спецслужбы

Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Кубань погибли мужчина и ребенок, пострадали 12 человек. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, был ранен мужчина, его не удалось спасти. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медпомощь без госпитализации. Еще двое мирных жителей были ранены в Геленджике, где повреждены три частных дома.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сказал, что на улице Магистральной обрушился надземный путепровод после ночной атаки дронов. Движение автотранспорта на участке остановлено, объезд организован по улице Портовой либо через село Кирилловка. По словам Кравченко, городские службы принимают меры для оперативного устранения последствий.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 502 беспилотника ВСУ над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

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