Росконгресс раскрыл, в какие даты пройдет юбилейный ПМЭФ
Юбилейный 30-й ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня 2027 г. Об этом сообщил организатор мероприятия Росконгресс на своем сайте.
Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что сегодня форум создает условия для взаимодействия всех сил, заинтересованных в равноправном и прагматичном сотрудничестве.
ПМЭФ - одна из главных деловых площадок в России и мире. Ежегодно на ней собираются представители власти, бизнеса, эксперты, ученые и международные делегации, чтобы вместе обсудить ключевые вопросы российской и глобальной экономики.
В этом году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Участие в форуме в 2026 г. приняли более 24 500 человек из 142 стран. Они заключили 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн руб.