Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,56+0,56%VEON-RX54,6+0,55%RGSS0,185+4,28%IMOEX2 085,58-1,49%RTSI777,85-1,49%RGBI113,54-0,11%RGBITR769,53-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Росконгресс раскрыл, в какие даты пройдет юбилейный ПМЭФ

Сергей Пахомов

Юбилейный 30-й ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня 2027 г. Об этом сообщил организатор мероприятия Росконгресс на своем сайте.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что сегодня форум создает условия для взаимодействия всех сил, заинтересованных в равноправном и прагматичном сотрудничестве.

ПМЭФ - одна из главных деловых площадок в России и мире. Ежегодно на ней собираются представители власти, бизнеса, эксперты, ученые и международные делегации, чтобы вместе обсудить ключевые вопросы российской и глобальной экономики.

В этом году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Участие в форуме в 2026 г. приняли более 24 500 человек из 142 стран. Они заключили 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте