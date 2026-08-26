Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование ж/д перевозок зерна

По данным Росстата, в 2026 г. посевные площади под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий РФ составили 77,3 млн га: на 2,5% ниже, чем в 2025 г. В сезоне 2025/2026 страна сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы (46 млн т) и вошла в топ-3 по экспорту зерна (60 млн т). Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину 23 августа заявил, что в стране большой экспортный потенциал по зерну – не менее 60 млн т. Вопросы, связанные с вывозом российских товаров, будут решены, а значит, никакого дефицита на мировом рынке не будет.