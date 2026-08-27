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Главная / Бизнес /

FT: курица стала самым популярным мясом в мире

Татьяна Мозолевская

С начала XXI в. мясо курицы стало самым популярным в мире, пишет Financial Times. По данным издания, в 2022 г. курятина обогнала свинину и стала самым производимым видом мяса.

Число выращенных в мире кур увеличилось с 48,3 млрд в 2006 г. до 76,2 млрд в 2023 г. В последние три-четыре года темпы роста производства ускорились до более чем 3% в год против 2–2,5% в предыдущие два десятилетия.

Основными драйверами спроса FT называет Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Европу. Около трети мирового потребления курятины приходится на Китай и США.

Популярность курицы издание связывает с ее сравнительно низкой стоимостью, высокой эффективностью производства, коротким циклом выращивания и меньшим числом религиозных и культурных ограничений по сравнению со свининой и говядиной.

При этом дальнейший рост отрасли может столкнуться с ограничениями. В Европе птицеводческим компаниям все сложнее получать разрешения на строительство новых ферм и перерабатывающих предприятий из-за экологических претензий и сопротивления местных жителей.

По оценке опрошенных FT экспертов, спрос на курятину пока далек от пикового уровня и продолжит увеличиваться как в развитых, так и в развивающихся странах.

В марте Минсельхоз РФ сообщил, что в январе – феврале 2026 г. производство куриных яиц в России увеличилось на 2,7% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 6,5 млрд яиц, рынок остается стабильным.

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