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Минтранс хочет узаконить овербукинг на рейсах по России

Ведомости

Минтранс готовит изменения в законодательство, которые разрешат практику овербукинга на авиарейсах. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава ведомства Андрей Никитин

По его словам, приоритетом для министерства является доступность полетов и защита прав пассажиров. Министр отметил, что ведомство подробно изучило международную практику овербукинга.

«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета», – пояснил Никитин. Овербукинг, по его словам, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

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Бизнес / Транспорт

Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить выбор компенсаций для пассажира. «Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», – перечислил глава ведомства.

Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных рейсов. Решение будет приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул министр.

В январе суд признал незаконным овербукинг S7 Airlines. Прокуратура провела проверку деятельности авиакомпании и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета.

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