Минтранс хочет узаконить овербукинг на рейсах по России

«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета», – пояснил Никитин. Овербукинг, по его словам, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.