В ЕР поддержали решение правительства о льготах на перевозки продукции АПК

Плотников отметил, что создание стабильной ситуации при реализации сельхозпродукции является одним из приоритетов Народной программы партии. Он подчеркнул, что для производителей важно не только количество поставляемого объема урожая, но и «путь от производства до рынка». Это позволит сделать АПК в России более устойчивым. Плотников также призвал быстро реагировать при возникновении сбоев в поставках.