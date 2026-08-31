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В ЕР поддержали решение правительства о льготах на перевозки продукции АПК

Анна Суслова

Партия «Единая Россия» поддерживает решение правительства направить более 9,5 млрд руб. на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остается высоким», – сказал он.

Плотников отметил, что создание стабильной ситуации при реализации сельхозпродукции является одним из приоритетов Народной программы партии. Он подчеркнул, что для производителей важно не только количество поставляемого объема урожая, но и «путь от производства до рынка». Это позволит сделать АПК в России более устойчивым. Плотников также призвал быстро реагировать при возникновении сбоев в поставках.  

27 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Правительство намерено выделить более 9,5 млрд руб. железнодорожникам на льготные тарифы. Как отметил тогда Мишустин, мера вызвана непростой ситуацией с логистикой в Азово-Черноморском бассейне.  

 

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