Россияне нарастили туристические траты на Дальнем Востоке
Расходы россиян на туризм на Дальнем Востоке увеличились – с начала 2026 г. туристы оплатили проживание в отелях в регионе на сумму 563 млн руб. Это следует из исследования ВТБ и сервиса для планирования путешествий Onetwotrip (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Число оплат проживания выросло на 3% до 117 000 транзакций, средний чек составил 11 200 руб. Рост средней стоимости авиабилета в регионы Дальнего Востока составил 3%. Средняя цена перелета в одну сторону составила 19 100 руб. Средняя стоимость ночи в отелях Дальнего Востока осталась на уровне прошлого года – 7300 руб. На Сахалине цена снизилась на 13,6% до 7700 руб. за ночь, в Приморском крае – на 4,1% до 7200 руб.
Самым востребованным направлением для туризма остается Приморский край, на который пришлось 43,7% всех заказов (+1 п. п.). Второе место за Хабаровским краем (доля в 17,7%), на третьем месте – Сахалинская область (доля 9,4%). Амурская область показала наиболее заметную динамику – рост доли по бронированиям до 7,6%. Доля Бурятии составила 7,4%, Камчатки – 5,5%, Забайкальского края – 4%. Якутию в 2026 г. выбирали реже – доля снизилась до 2,6%.
Камчатский край лидирует по продолжительности поездок. В среднем туристы из России бронируют отели на 4,4 дня, что почти на 2 дня дольше прошлого года.
«Ведомости» писали 27 августа, что россияне стали меньше путешествовать по стране. Количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 г. составило 58 млн. Это на 6% меньше, чем было в январе – августе прошлого года, отмечали в Ассоциации туроператоров России.