Россияне нарастили туристические траты на Дальнем Востоке

Расходы россиян на туризм на Дальнем Востоке увеличились – с начала 2026 г. туристы оплатили проживание в отелях в регионе на сумму 563 млн руб. Это следует из исследования ВТБ и сервиса для планирования путешествий Onetwotrip (есть в распоряжении «Ведомостей»).