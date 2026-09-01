Тим Кук покинул должность гендиректора Apple

«Завтра изменится моя должность, но любовь к сообществу Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, вы являетесь постоянным источником моего вдохновения», – написал он. Как пишет Fox Business, Кук продолжит свою работу в компании, но уже в роли исполнительного председателя совета директоров.