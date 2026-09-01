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Тим Кук покинул должность гендиректора Apple

Сергей Пахомов

Тим Кук спустя 15 лет работы покинул должность генерального директора компании Apple, на посту его сменил вице-президент корпорации по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc. О своем уходе с должности Кук сообщил в соцсети X.

«Завтра изменится моя должность, но любовь к сообществу Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, вы являетесь постоянным источником моего вдохновения», – написал он. Как пишет Fox Business, Кук продолжит свою работу в компании, но уже в роли исполнительного председателя совета директоров.

Тим Кук – американский топ-менеджер и миллиардер. Он пришел в Apple в 1998 г. на должность старшего вице-президента по мировым операциям. В августе 2011 г. он стал генеральным директором, сменив на этой должности сооснователя корпорации Стива Джобса.

26 августа Axios писало, что 9 сентября Apple устроит первую презентацию новинок с новым генеральным директором. На мероприятии компания представит свой первый складной iPhone. Презентация пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park. Помимо складного смартфона компания, как ожидается, покажет и другие новые устройства.

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