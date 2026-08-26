Axios: Apple представит первый складной iPhone 9 сентября

Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park и начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск). Помимо складного смартфона компания, как ожидается, покажет и другие новые устройства. Презентация станет первым крупным мероприятием Apple при новом генеральном директоре Джоне Тернусе, который на следующей неделе сменит Тима Кука.