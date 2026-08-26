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Axios: Apple представит первый складной iPhone 9 сентября

Татьяна Мозолевская

Apple представит свой первый складной iPhone 9 сентября. Об этом сообщил Axios со ссылкой на приглашение компании на презентацию.

Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park и начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск). Помимо складного смартфона компания, как ожидается, покажет и другие новые устройства. Презентация станет первым крупным мероприятием Apple при новом генеральном директоре Джоне Тернусе, который на следующей неделе сменит Тима Кука.

Apple готовит новые устройства на фоне роста спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта, который оказывает давление на стоимость оперативной памяти и других компонентов для электроники, отмечает Axios.

26 августа стало известно, что стоимость компьютеров Mac Mini от Apple будет начинаться в России от 90 000 руб. Старт продаж – 22 сентября. 

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