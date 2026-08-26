Новые компьютеры от Apple будут стоить в России от 90 000 рублей

Цена Apple Mac Mini M6 на 256 ГБ с 12-ядерным процессором составляет от 90 320 руб. Компьютер имеет 16 ГБ оперативной памяти, 16-ядерный нейронный процессор, три порта Thunderbolt, HDMI-разъем, два USB-C на передней панели, вход для наушников и поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.