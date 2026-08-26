Новые компьютеры от Apple будут стоить в России от 90 000 рублей
Стоимость компьютеров Mac Mini от Apple будет начинаться в России от 90 000 руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в CDEK.Shopping.
Цена Apple Mac Mini M6 на 256 ГБ с 12-ядерным процессором составляет от 90 320 руб. Компьютер имеет 16 ГБ оперативной памяти, 16-ядерный нейронный процессор, три порта Thunderbolt, HDMI-разъем, два USB-C на передней панели, вход для наушников и поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.
Стоимость Apple Mac Mini M5 Pro на 512 ГБ с 15-ядерным процессором составляет от 167 408 руб. Он имеет 24 ГБ оперативной памяти, 2,5-гигабитный Ethernet.
От 241 536 руб. будет начинаться стоимость Apple Mac Studio M5 Max на 512 ГБ с 36 ГБ оперативной памяти. Цена Apple Mac Studio M5 Ultra на 1 ТБ с 96 ГБ оперативной памяти составит от 528 542 руб. Mac Studio M5 Max оснащен 2,5-гигабитным, а M5 Ultra – 10-гигабитным Ethernet.
Старт продаж – 22 сентября.
В марте Apple представила бюджетный MacBook Neo за 46 000 руб. ($599). Особенностью новинки стало использование смартфонного процессора A18 Pro. Он применяется в iPhone 16 Pro. В компании позиционируют MacBook Neo как устройство для повседневных задач – учебы, работы с документами, интернет-серфинга и видеозвонков.