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Патрушев поручил оценить правила учета животных в личных подсобных хозяйствах

Татьяна Мозолевская

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера, передает ТАСС.

Поручение дано Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору в связи с заявлением председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан.

Ведомствам предстоит оценить действующее нормативное регулирование и практическую реализацию требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах.

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27 августа Россельхознадзор напомнил о постановлении правительства об обязательной маркировке и учете домашней птицы в подсистеме «Хорриот» для владельцев личных подсобных хозяйств. Учет обязателен для всех видов домашней птицы: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и даже страусов.

Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве более 10 голов птицы – не позднее 1 сентября этого года. Если в хозяйстве находится поголовье до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029 г.

1 сентября Володин призвал кабмин изменить постановление об учете сельскохозяйственных животных. По его словам, не стоит принимать решения под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие, предварительно не обсудив их с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

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