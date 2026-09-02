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Fesco планирует в три раза увеличить свой флот к 2030 году

Наталья Захарова

Транспортная группа Fesco планирует в три раза увеличить свой флот к 2030 г., рассказал РБК гендиректор компании Петр Иванов на полях ВЭФ-2026.

«Мы сегодня по емкости контейнерного флота находимся где-то на уровне 34–35-го места в мире с емкостью около 50 000 контейнеров. Планируем до 2030 г. нарастить эту емкость до 150 000–160 000», – сказал он.

Чистая прибыль ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) по итогам полугодия по МСФО составила 36 млн руб. Результат оказался год к году ниже на 95%. Выручка, напротив, показала рост на 5% до 93,07 млрд руб. EBITDA упала на 34% – до 13,12 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14,2% (-8,4 п. п.).

Чистый долг ДВМП по состоянию на 30 июня составил 18,42 млрд руб. Он снизился в сравнении с показателем на 31 декабря 2025 г. на 17%. Соотношение чистого долга к EBITDA вышло в 0,9х.

4 августа Fesco приостановила прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Такое решение принято в связи с инцидентом с судном «Янина», которое затонуло в результате атаки морских дронов ВСУ 1 августа. Весь экипаж из 17 человек был спасен.

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