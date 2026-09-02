Fesco планирует в три раза увеличить свой флот к 2030 году

Чистая прибыль ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) по итогам полугодия по МСФО составила 36 млн руб. Результат оказался год к году ниже на 95%. Выручка, напротив, показала рост на 5% до 93,07 млрд руб. EBITDA упала на 34% – до 13,12 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14,2% (-8,4 п. п.).