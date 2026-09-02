В Минтрансе заявили об отсутствии дефицита авиатоплива в России
Авиатопливо в России доступно, дефицита нет благодаря совместной работе Минтранса и Минэнерго. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).
«Благодаря слаженной совместной работе [с Минэнерго] эти проблемы решаются оперативно. Авиакомпании топливом обеспечены», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Никитин отметил при этом, что сложности «есть и могут быть». Власти видят запасы авиакеросина и эти запасы появляются в аэропортах своевременно, заверил министр.
Топливный кризис начался летом 2026 г. после украинских ударов по НПЗ на территории РФ. Это привело к росту стоимости бензина. Сильнее всего кризис затронул водителей автомобилей – последний месяц на АЗС по всей стране выстраиваются очереди из машин.
С авиакеросином, заявляли власти, ситуация более стабильная. 10 августа в Минэнерго сообщили, что производство авиакеросина в России в августе ожидается на уровне аналогичного периода прошлого года, что на 4% больше, чем в июле 2026 г. Запасы этого вида топлива на начало августа находятся на стандартном уровне. «Ведомости» писали в том же месяце, что цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив 120 000 руб./т.