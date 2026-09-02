В Минтрансе заявили об отсутствии дефицита авиатоплива в России

С авиакеросином, заявляли власти, ситуация более стабильная. 10 августа в Минэнерго сообщили, что производство авиакеросина в России в августе ожидается на уровне аналогичного периода прошлого года, что на 4% больше, чем в июле 2026 г. Запасы этого вида топлива на начало августа находятся на стандартном уровне. «Ведомости» писали в том же месяце, что цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив 120 000 руб./т.