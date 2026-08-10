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Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина в России

Ведомости

Производство авиакеросина в России в августе ожидается на уровне аналогичного периода прошлого года, что на 4% больше, чем в июле 2026 г. Запасы этого вида топлива на начало августа находятся на стандартном уровне, сообщило Министерство энергетики в мессенджере Max.

Сейчас есть также возможность дополнительно нарастить запасы за счет производства. Требуемый объем потребления будет удовлетворен уровнем выпуска топлива. В связи с этим производство и потребление керосина сбалансированы, в том числе за счет применения российского авиатоплива, уточнили в ведомстве.

Минэнерго вместе с Минтрансом и Росавиацией постоянно мониторят ситуацию.

Россия в мае 2026 г. увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 т, а в начале июня поступило еще 2600 т. 1 июня правительство РФ запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка. В июне глава Минтранса Андрей Никитин оценивал рынок авиатоплива в России как стабильный, отмечая, что критических рисков не фиксируется, а ситуация остается управляемой.

В конце июля Россия и Киргизия договорились о регулярных поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ), писал ТАСС со ссылкой на представителя кабмина. РФ будет ежемесячно поставлять в республику 100 000 т ГСМ. Договоренности продолжат действовать до конца 2026 г. Экспорт в Киргизию будет осуществляться по биржевым ценам. Российские поставки бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Киргизию составляют 90–95% всего импорта в этой категории товаров.

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