Минэнерго сообщило о достаточном запасе авиакеросина в России

Россия в мае 2026 г. увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 т, а в начале июня поступило еще 2600 т. 1 июня правительство РФ запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка. В июне глава Минтранса Андрей Никитин оценивал рынок авиатоплива в России как стабильный, отмечая, что критических рисков не фиксируется, а ситуация остается управляемой.