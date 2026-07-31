Россия будет поставлять в Киргизию по 100 000 тонн ГСМ каждый месяц

Она отметила, что такие договоренности продолжат действовать между странами до конца 2026 г. Экспорт в Киргизию будет осуществляться по биржевым ценам. Отмечалось, что российские поставки бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Киргизию составляют 90-95% всего импорта в этой категории товаров.