Россия будет поставлять в Киргизию по 100 000 тонн ГСМ каждый месяц
Киргизия и Россия договорились о регулярных поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщило правительство иностранной республики, передает ТАСС.
«Согласно договоренностям, РФ будет ежемесячно поставлять в Кыргызскую Республику 100 000 т ГСМ», – рассказала агентству представитель кабмина.
Она отметила, что такие договоренности продолжат действовать между странами до конца 2026 г. Экспорт в Киргизию будет осуществляться по биржевым ценам. Отмечалось, что российские поставки бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Киргизию составляют 90-95% всего импорта в этой категории товаров.
2 июля минэнерго Киргизии сообщило, что страна направила официальные обращения в адрес России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива. Ведомство отметило, что республика по-прежнему зависит от импорта основной части ГСМ. В числе факторов, способных повлиять на стабильность поставок, были названы геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть.