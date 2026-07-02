Киргизия обратилась к шести странам СНГ для обеспечения поставок бензина

1 июля вице-премьер Александр Новак в ходе на Финансового конгресса заявил, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Вице-премьер подчеркнул, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. Однако есть «разрыв» с ценами на независимых АЗС.