Киргизия обратилась к шести странам СНГ для обеспечения поставок бензина
Власти Киргизии направили официальные обращения в адрес России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики республики.
В заявлении минэнерго Киргизии сообщается, что ведутся также переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере.
В киргизском ведомстве отметили, что республика по-прежнему зависит от импорта основной части горюче-смазочных материалов. В числе факторов, способных повлиять на стабильность поставок, названы геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть. Одновременно власти работают над увеличением собственных мощностей по переработке нефти и производству ГСМ.
1 июля вице-премьер Александр Новак в ходе на Финансового конгресса заявил, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Вице-премьер подчеркнул, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. Однако есть «разрыв» с ценами на независимых АЗС.
29 июня Новак также поручил повысить эффективность распределения топлива между регионами с учетом текущих потребностей ключевых отраслей экономики.
28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются.