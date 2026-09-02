Бензин за неделю с 25 по 31 августа подорожал на 0,9%

Изменение цены на бензин было зафиксировано в 53 субъектах России. Больше всего она выросла в Тюменской области – на 20% за неделю, а также в Дагестане – на 13,7%. В 13 субъектах России цены снизились, больше всего в Крыму – на 4,9%. В Москве за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,3%, в Санкт-Петербурге они практически не изменились.