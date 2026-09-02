Бензин за неделю с 25 по 31 августа подорожал на 0,9%
За период с 25 по 31 августа автомобильный бензин подорожал на 0,9%. С декабря 2025 г. цена на топливо выросла на 20,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Изменение цены на бензин было зафиксировано в 53 субъектах России. Больше всего она выросла в Тюменской области – на 20% за неделю, а также в Дагестане – на 13,7%. В 13 субъектах России цены снизились, больше всего в Крыму – на 4,9%. В Москве за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,3%, в Санкт-Петербурге они практически не изменились.
На 31 августа в среднем автомобильный бензин стоит 77,76 руб. за литр (+0,71 руб. за неделю). Марка АИ-92 выросла с 73,08 руб. до 73,78 руб. за литр, АИ-95 – с 79,32 руб. до 80,08 руб., АИ-98 и выше – с 102,2 руб. до 102,32 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжает покупать топливо у других стран. Налажен импорт бензина, дизеля и авиакеросина. По его словам, поставки идут из дружественных стран.
С 1 сентября правительство разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Разрешение действует до 30 июня 2027 г.