Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупать оборудование у России
Правительство Болгарии разрешило АЭС «Козлодуй» в порядке исключения приобретать у российских компаний оборудование и материалы, необходимые для безопасной эксплуатации станции. Об этом сообщили в кабмине страны, передает болгарское агентство «Блиц».
В кабмине отметили, что для надежной работы пятого и шестого энергоблоков требуются регулярные поставки комплектующих от разработчиков, проектировщиков и производителей установленного оборудования. Некоторые действующие или планируемые контракты на такие поставки заключаются с российскими исполнителями.
Отдельно правительство разрешило Национальной электрической компании Болгарии заключить новый договор с «Атомстройэкспортом». Он предусматривает техническое руководство при проведении работ по переконсервации оборудования, предназначенного для первого и второго энергоблоков АЭС «Белене». Участие российских специалистов названо обязательным условием для выполнения этих работ.
Действующий договор на техническое руководство при переконсервации оборудования с длительным циклом производства истекает 31 декабря 2026 г. Его продление планируется провести в соответствии с законодательством о государственных закупках.
7 июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова говорила, что Болгария предпринимает шаги по замещению российских поставщиков услуг и комплектующих для единственной в стране атомной электростанции, ориентируясь на компании из США и Евросоюза. Она отметила, что Болгария приняла такое решение по политическим причинам.
Посол также сообщала, что продолжается перевод пятого энергоблока станции на топливные кассеты американской компании Westinghouse. Митрофанова подчеркнула, что руководство АЭС заявляет о планах в 2026 г. загрузить тестовую партию американского топлива и на шестом энергоблоке. Кроме того, Болгария ведет переговоры с французской стороной по вопросу утилизации отработанного ядерного топлива.