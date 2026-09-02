Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупать оборудование у России

7 июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова говорила, что Болгария предпринимает шаги по замещению российских поставщиков услуг и комплектующих для единственной в стране атомной электростанции, ориентируясь на компании из США и Евросоюза. Она отметила, что Болгария приняла такое решение по политическим причинам.