К 2030 году в России планируется увеличить посевную площадь на 5 млн га
К 2030 г. в России планируется увеличить посевные площади не менее чем на 5 млн га, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание с руководителями региональных органов управления АПК, на котором обсудила вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
Планы по увеличению посевных площадей уже сформированы в 51 субъекте страны. Наибольший объем земель планируется вовлечь в сельхозоборот в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртии.
Одним из основных инструментов работы с частными сельхозземлями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали вдвое больше земель, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее неиспользуемые участки признаются пригодными для сельхозпроизводства, включаются в дорожные карты и после проведения необходимых мероприятий возвращаются в оборот.
Наибольшие объемы обследований провели Московская, Калужская и Новосибирская области – 110 000, 62 000 и 50 000 га соответственно. В числе лидеров по реализации дорожных карт также Приморский край, Удмуртия, Калининградская и Калужская области.
Для земель государственной и муниципальной собственности Минсельхоз совместно с Росреестром создал сервис «Земля для фермера» на портале Национальной системы пространственных данных, сообщает пресс-служба. Сейчас в нем размещена информация о 1,2 млн га свободных участков, а за текущий год сервисом воспользовались около 83 000 человек. В рамках госпрограммы «Земля» на государственный кадастровый учет уже поставлено 2,5 млн га неучтенных земель, 67% из них передано в аренду. В текущем году планируется поставить на учет еще 650 000 га.
Все работы по инвентаризации и вовлечению земель в 2026 г. ведутся в Единой федеральной государственной информационной системе земель сельскохозяйственного назначения. Благодаря цифровизации срок обработки информации удалось сократить с трех до одного месяца.
В июле Лут сообщала, что в России идет активная стадия уборочной кампании, сейчас ею охвачены 25 регионов страны, но уборка идет с отставанием по площади порядка 2,5 млн га.