К 2030 году в России планируется увеличить посевную площадь на 5 млн га

Для земель государственной и муниципальной собственности Минсельхоз совместно с Росреестром создал сервис «Земля для фермера» на портале Национальной системы пространственных данных, сообщает пресс-служба. Сейчас в нем размещена информация о 1,2 млн га свободных участков, а за текущий год сервисом воспользовались около 83 000 человек. В рамках госпрограммы «Земля» на государственный кадастровый учет уже поставлено 2,5 млн га неучтенных земель, 67% из них передано в аренду. В текущем году планируется поставить на учет еще 650 000 га.