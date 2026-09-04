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ВТБ в полтора раза нарастил портфель внешнеторговых контрактов СМБ

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса (СМБ) банка ВТБ по итогам шести месяцев выросло на 56% по сравнению с показателем годом ранее, передала «Ведомостям» через представителя старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках ВЭФ-2026.

Обороты платежей по внешнеторговым контрактам за период выросли на 40%. Новые сделки чаще всего заключаются с партнерами из Китая, стран СНГ, Турции, ОАЭ, Индии и Вьетнама.

«Основным направлением внешней торговли и расчетов остается Китай. Число торговых контрактов с КНР выросло на 63%, а юань уверенно удерживает позицию лидера по доле в общем объеме международных платежей клиентов СМБ», – сказала Копытова.

По ее словам, один из главных драйверов такого роста – возможность прямых расчетов с зарубежными партнерами. Такой формат в сочетании со сквозным обслуживанием и валютным контролем на российской и зарубежной сторонах сделки по единому пакету документов сокращает сроки и снижает риски задержки или отказа в проведении операций.

В июле ВТБ запустил предложение «Китайский форсаж» для предпринимателей, ранее не работавших с КНР через ВТБ. В него входят прямые и безопасные расчеты с китайскими партнерами по тарифу от 0,2% со скоростью платежа от 8 минут.

19 мая банк ВТБ предоставил розничным клиентам возможность оплачивать товары и услуги в Китае через QR-код в мобильном приложении. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек. Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года ВТБ планирует расширить географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира.

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