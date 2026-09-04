ВТБ в полтора раза нарастил портфель внешнеторговых контрактов СМБ

19 мая банк ВТБ предоставил розничным клиентам возможность оплачивать товары и услуги в Китае через QR-код в мобильном приложении. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек. Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года ВТБ планирует расширить географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира.