Сечин: Китай перехватил инициативу у ОПЕК на мировом нефтяном рынке

17 августа Reuters писал, что объем переработки нефти в Китае в июле вырос в сравнении с июнем на 0,3%. Рост наблюдается впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. В июле в КНР переработали 53,11 млн т нефти, что на 15,8% меньше год к году. В сутки показатель составлял 12,5 млн баррелей. Китай продолжил использовать свои нефтяные запасы, несмотря на резкое снижение объемов переработки и отсутствие новых поставок.