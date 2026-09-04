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Сечин: Китай перехватил инициативу у ОПЕК на мировом нефтяном рынке

Татьяна Мозолевская
Imaginechina / Sipa USA / ТАСС
Imaginechina / Sipa USA / ТАСС

В 2026 г. Китай перехватил инициативу у ОПЕК и смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на VIII Российско-китайском энергетическом форуме.

«В этом году Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 млн баррелей в сутки», – сказал Сечин. По его словам, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на $30 за баррель.

Сечин также заявил, что Китай прошел трансформацию из крупного потребителя и импортера в активного лидера рынка. Значительные запасы нефти, оцениваемые в настоящее время в 1,4 млрд баррелей, в сочетании с развитой электроэнергетической инфраструктурой дают Китаю «мощный рычаг влияния на глобальный нефтяной рынок», отметил гендиректор «Роснефти».

Сечин заявил, что резервированию ископаемого топлива уделяется особое внимание в плане 15-й пятилетки. По его мнению, дальнейший рост китайских резервов усилит роль страны на энергетическом рынке на фоне снижения влияния ОПЕК и сокращения числа ее участников.

17 августа Reuters писал, что объем переработки нефти в Китае в июле вырос в сравнении с июнем на 0,3%. Рост наблюдается впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. В июле в КНР переработали 53,11 млн т нефти, что на 15,8% меньше год к году. В сутки показатель составлял 12,5 млн баррелей. Китай продолжил использовать свои нефтяные запасы, несмотря на резкое снижение объемов переработки и отсутствие новых поставок.

3 сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в 2026 г. собирается поставить в КНР порядка 50 млрд кубометров газа.

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