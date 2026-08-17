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Главная / Бизнес /

Объемы переработки нефти в КНР выросли впервые с начала войны на Ближнем Востоке

Наталья Захарова

Объем переработки нефти в Китае в июле вырос в сравнении с июнем на 0,3%. Рост наблюдается впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны.

В июле в КНР переработали 53,11 млн т нефти, что на 15,8% меньше год к году. В сутки показатель составлял 12,5 млн баррелей. Китай продолжил использовать свои нефтяные запасы, несмотря на резкое снижение объемов переработки и отсутствия новых поставок.

Агентство приводит оценки Kpler, согласно которым сокращение запасов нефти в Китае составит 25 млн барр., а по данным Vortexa – 28 млн барр. Такие числа являются минимальными с сентября 2021 г., отмечает Reuters. Эксперты полагают, что статистическое бюро Китая исключает из своих расчетов небольшие нефтеперерабатывающие заводы. Пекин официально не публикует информацию о своих запасах, считая их государственной тайной.

16 августа Bloomberg писал, что, несмотря на сохраняющееся напряжение в ситуации вокруг Ирана и регулярные атаки на суда, ближневосточные производители продолжают перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив в обход официального судоходства. Эта нелегальная, по сути «теневая» торговля помогает сдерживать рост мировых цен и предотвращает энергетический кризис.

До войны через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти – примерно пятая часть мирового предложения. На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней пролив пересекли 9 млн баррелей в сутки – почти половина довоенного уровня. Фактические объемы могут быть еще выше.

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