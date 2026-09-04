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Григоренко: правительство готовит отмену проверок пострадавших от БПЛА объектов

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России планирует отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки в рамках дополнительных мер по снижению административной нагрузки на организации и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавшие от атак беспилотников. Об этом РБК заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях ВЭФ.

По его словам, подготовленный нормативный акт находится в высокой степени готовности. Мера может распространиться не только на инфраструктуру маркетплейсов, пострадавшую при атаках БПЛА, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет именно о неналоговых проверках.

Подобный механизм уже применялся в России. Как напомнил Григоренко, с 2022 по 2025 г. действовали временные ограничения на проведение проверок. При этом контрольно-надзорные органы сохраняли обязанность проводить контрольные мероприятия при срабатывании индикаторов риска – косвенных признаков возможного нарушения обязательных требований.

Бизнес рассказал о сложностях с получением документов об ущербе от ударов БПЛА

Экономика / Налоги и сборы

2 сентября основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что ФАС начала присылать пострадавшим от БПЛА предпринимателям маркетплейса уведомления о годовой отсрочке по уплате налогов. Она дополнила, что российское правительство продлило сроки маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 г. По ее словам, таким образом продавцы смогут успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями.

26 августа кабмин утвердил меры поддержки для предпринимателей, понесших ущерб из-за атак беспилотников на объекты РВБ. О послаблениях объявили в Минфине РФ 24 августа. Тогда же министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что сформировано два пакета мер поддержки. Первый – для продавцов, чьи товары пострадали на складах, второй  – для группы РВБ.

21 августа Wildberries совместно с «Росгосстрахом» запустила добровольное страхование товаров продавцов, размещенных в партнерских фулфилмент-центрах (ПФЦ), от атак БПЛА.

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