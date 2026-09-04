Григоренко: правительство готовит отмену проверок пострадавших от БПЛА объектов

По его словам, подготовленный нормативный акт находится в высокой степени готовности. Мера может распространиться не только на инфраструктуру маркетплейсов, пострадавшую при атаках БПЛА, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет именно о неналоговых проверках.