Семерка ОПЕК+ сохранила текущие квоты на добычу нефти на октябрь

Ранее семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки. С сентября семерка договорилась увеличить квоты по добыче еще на 188 000 барр. в сутки. Увеличение добычи стало очередным этапом постепенной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г.