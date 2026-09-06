Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,783-0,96%YAKG33,25-1,19%OKEY50,3+0,58%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%RGBITR775,42+0,25%
Главная / Бизнес /

Семерка ОПЕК+ сохранила текущие квоты на добычу нефти на октябрь

Ася Султанова

Семь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение сохранить сентябрьские квоты нефтедобычи в октябре 2026 г. Об этом говорится в сообщении организации по итогам онлайн-встречи, состоявшейся 6 сентября.

Страны продолжат проводить ежемесячные встречи для обзора рыночных условий. Следующая встреча состоится 4 октября.

Ранее семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки. С сентября семерка договорилась увеличить квоты по добыче еще на 188 000 барр. в сутки. Увеличение добычи стало очередным этапом постепенной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её