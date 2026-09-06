Семерка ОПЕК+ сохранила текущие квоты на добычу нефти на октябрь
Семь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение сохранить сентябрьские квоты нефтедобычи в октябре 2026 г. Об этом говорится в сообщении организации по итогам онлайн-встречи, состоявшейся 6 сентября.
Страны продолжат проводить ежемесячные встречи для обзора рыночных условий. Следующая встреча состоится 4 октября.
Ранее семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки. С сентября семерка договорилась увеличить квоты по добыче еще на 188 000 барр. в сутки. Увеличение добычи стало очередным этапом постепенной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г.