Гендиректор «Аэрофлота»: законопроект об овербукинге уже согласован
Законопроект об овербукинге проработан и уже согласован. В нем полностью учтены права пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на полях ВЭФ-2026.
«Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию», – рассказал глава авиакомпании.
Александровский отметил, что сейчас некоторые перевозчики не предоставляют никакой компенсации пассажирам, попавшим в ситуацию овербукинга. Это неправильно, подчеркнул он.
30 августа глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что ведомство готовит изменения в законодательство, которые разрешат практику овербукинга на авиарейсах. По его словам, приоритетом для министерства является доступность полетов и защита прав пассажиров.
В законодательстве об овербукинге планируется закрепить выбор компенсаций для пассажира. «Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», – перечислил глава ведомства.