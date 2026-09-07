Гендиректор «Аэрофлота»: законопроект об овербукинге уже согласован

«Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно, что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию», – рассказал глава авиакомпании.