Эксперты предупредили о рисках банкротства «Евротранса» на фоне арестов

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова и аналитика ФГ «Финам» Никиты Бороданова, ситуация способна осложнить отношения компании с банками и контрагентами. Бороданов отмечает, что пока речь идет о подозрениях, а не об установленной судом виновности фигурантов. При этом аресты руководителей могут затруднить управление «Евротрансом» и переговоры о реструктуризации задолженности. Дефолт по всем выпускам облигаций, по его оценке, свидетельствует о серьезных проблемах компании с ликвидностью.