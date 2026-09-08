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Главная / Бизнес /

Эксперты предупредили о рисках банкротства «Евротранса» на фоне арестов

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арест топ-менеджеров «Евротранса» и одновременный дефолт по облигациям повышает риски потери операционного управления компанией и ее возможного банкротства. Об этом заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова и аналитика ФГ «Финам» Никиты Бороданова, ситуация способна осложнить отношения компании с банками и контрагентами. Бороданов отмечает, что пока речь идет о подозрениях, а не об установленной судом виновности фигурантов. При этом аресты руководителей могут затруднить управление «Евротрансом» и переговоры о реструктуризации задолженности. Дефолт по всем выпускам облигаций, по его оценке, свидетельствует о серьезных проблемах компании с ликвидностью.

В этих условиях наиболее вероятным сценарием эксперт считает переход от попыток точечно погашать просрочки по облигациям к переговорам о реструктуризации долга. Юрист Forward Legal Олесь Груздев напоминает, что в случае признания «Евротранса» банкротом наступит срок платежей по всем облигациям, включая бессрочные, а владельцы бумаг смогут предъявить требования на выплату их номинальной стоимости.

При банкротстве акционеры могут потерять контроль над компанией и рассчитывать только на ликвидационный остаток после удовлетворения требований кредиторов, отмечает Груздев. Если суд установит, что основной бенефициар «Евротранса» причинил ущерб государству, его акции могут быть изъяты в качестве компенсации. При этом наиболее ликвидные активы, по мнению Бороданова, в первую очередь могут обеспечить требования залоговых кредиторов.

Основной владелец «Евротранса» задержан по делу о хищении топлива у МВД

Бизнес / ТЭК

Банкротство само по себе не обязательно приведет к остановке сети АЗС: она может продолжить работу под контролем кредиторов или нового собственника, а отдельные активы могут быть проданы как действующий бизнес. Критическим сценарий станет при срыве переговоров с банками, массовом предъявлении требований, блокировке оборотного финансирования, проблемах с поставщиками и остановке части деятельности, считают эксперты.

7 сентября Мещанский суд Москвы заключил под стражу до 5 ноября экс-замглавы главного управления МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива. Суд также вынес решение относительно бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) подмосковного МВД полковника Алексея Суярова. Проходящим по делу экс-начальнику отдела ЦХиСО ГУ Анне Левиной, председателю совета директоров «Евротранса» Игорю Мартышову меру пресечения еще не избрали.

Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего МВД России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Мартышов может быть причастен к делу. Кроме него задержали троих топ-менеджеров «Евротранса», они уже заключены под стражу.

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