«Арктикуголь» подведет подсчет ущерба после ареста судна «Профессор Молчанов»

«Трест активно включился в правовом режиме. Мы готовим соответствующие жалобы в районный суд города Тромсё и в то же время оцениваем тот ущерб, финансовый ущерб, который нам нанесен вследствие решения районного суда города Тромсё в Норвегии», – сказал он.