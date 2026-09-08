«Арктикуголь» подведет подсчет ущерба после ареста судна «Профессор Молчанов»
Государственный трест «Арктикуголь» ведет подсчет убытков, которые повлекло задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» норвежскими властями. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Ильдар Неверов.
«Трест активно включился в правовом режиме. Мы готовим соответствующие жалобы в районный суд города Тромсё и в то же время оцениваем тот ущерб, финансовый ущерб, который нам нанесен вследствие решения районного суда города Тромсё в Норвегии», – сказал он.
Отдельно Неверов выделил ущерб в логистике.
Сейчас «Арктикуголь» запустил альтернативные варианты снабжения поселков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене. Пути, как их охарактеризовал гендиректор, более затратные и сложные, однако установление логистических маршрутов через них не несет критических рисков для жизнедеятельности на архипелаге.
2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Оно перевозило в том числе продукты питания. Иск был подан украинской компанией.
МИД Норвегии заявил, что окажет необходимую помощь россиянам на острове Шпицберген после ареста научно-исследовательского судна.
8 сентября в Россию вернулись восемь членов экипажа «Профессора Молчанова». Доставку людей из Баренцбурга организовал «Арктикуголь» совместно с МИД России, Минвостокразвития и властями Шпицбергена.