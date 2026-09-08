Пассажиры арестованного «Профессора Молчанова» вернулись в Россию
Пассажиры и часть экипажа научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного норвежскими властями, прибыли в Россию. Об этом сообщил ТАСС.
Доставку людей из Баренцбурга, являющегося центром российского присутствия на Шпицбергене, организовал трест «Арктикуголь» совместно с МИД России, Минвостокразвития и властям Шпицбергена. Для этого использовались водный транспорт и авиация.
После прибытия к норвежско-российской границе пассажиры прошли необходимые пограничные процедуры. В результате все они оказались на территории России и продолжили путь в Мурманск.
Днем ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил о возвращении пассажиров судна в Россию в намеченные сроки. В связи с ситуацией вокруг судна Россия поддерживала ежедневный контакт с послом РФ в Норвегии. Чекунков отметил, что к работе по ситуации также подключились юристы.
2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада и пообещала, что Россия примет соответствующие меры.