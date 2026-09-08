Пассажиры арестованного «Профессора Молчанова» вернулись в Россию

Днем ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил о возвращении пассажиров судна в Россию в намеченные сроки. В связи с ситуацией вокруг судна Россия поддерживала ежедневный контакт с послом РФ в Норвегии. Чекунков отметил, что к работе по ситуации также подключились юристы.