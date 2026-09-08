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Пассажиры арестованного «Профессора Молчанова» вернулись в Россию

Ксения Наумчик
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

Пассажиры и часть экипажа научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного норвежскими властями, прибыли в Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Доставку людей из Баренцбурга, являющегося центром российского присутствия на Шпицбергене, организовал трест «Арктикуголь» совместно с МИД России, Минвостокразвития и властям Шпицбергена. Для этого использовались водный транспорт и авиация.

После прибытия к норвежско-российской границе пассажиры прошли необходимые пограничные процедуры. В результате все они оказались на территории России и продолжили путь в Мурманск.

Днем ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил о возвращении пассажиров судна в Россию в намеченные сроки. В связи с ситуацией вокруг судна Россия поддерживала ежедневный контакт с послом РФ в Норвегии. Чекунков отметил, что к работе по ситуации также подключились юристы.

2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада и пообещала, что Россия примет соответствующие меры.

На следующий день МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. 5 сентября Reuters сообщил, что Норвегия окажет помощь россиянам после ареста судна, которое перевозило в том числе продукты питания.

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