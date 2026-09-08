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Главная / Политика /

Песков: дипломаты РФ откликнутся на консультации с Норвегией по безопасности

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия открыта для диалога с Норвегией по безопасности на море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия открыта для любых консультаций. Мы никогда не были сторонниками сворачивания двусторонних отношений, поэтому я не сомневаюсь, что наши дипломаты на это откликнутся», – сказал он.

8 сентября пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад заявил, что Осло запланировал до конца года провести консультации с Москвой по предотвращению инцидентов в открытом море. переговоры планируется провести в ноябре или декабре в рамках протокола INCSEA (Соглашения о предотвращении инцидентов на море).

До этого Норвегия арестовала научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в российском поселении Баренцбург. Как отметил губернатор Шпицбергена (полярный архипелаг, который используется Норвегией и Россией), иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии проявлением пиратства.

В МИД королевства заявили, что Норвегия окажет помощь россиянам на острове Шпицберген после ареста судна.

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