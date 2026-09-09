«Рособоронэкспорт» подписал первый контракт на Як-130М

29 июля стало известно, что «Рособоронэкспорт» представит на мировом рынке новейшую авиаракету класса «воздух – воздух» РВВ-СДМ, предназначенную для истребителей 5-го поколения Су-57Э, которые поставляются на экспорт. Она может использоваться и на других российских самолетах после соответствующей доработки. Кроме того, ракету можно интегрировать и в истребители иностранного производства. Ракеты данной модели используются для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА и могут использоваться в любое время суток.