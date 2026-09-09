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«Рособоронэкспорт» подписал первый контракт на Як-130М

Ксения Наумчик
Евгений Мессман / ТАСС
Евгений Мессман / ТАСС

Первый экспортный контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130М уже заключен. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

Он напомнил, что зарубежная премьера Як-130М прошла в конце 2025 г. на авиасалоне в Дубае. По словам Михеева, контракт заключили на поставку более 10 самолетов.

Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что Як-130М получил новый комплекс бортовой обороны и радар с АФАР. Самолет также оснащен расширенным составом вооружения, в который входят авиационные средства поражения классов «воздух – воздух» и «воздух – земля».

Как подчеркнул Михеев, Як-130М способен решать ударные и истребительные задачи. «Фактически он стал легким боевым самолетом», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

24 июля президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и генеральный директор завода Андрей Сойнов. Путин впервые ознакомился с модернизированным учебно-боевым самолетом Як-130М. О преимуществах новой машины и ходе ее испытаний рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов. По его словам, самолет получил новейшие бортовые системы, которые позволяют использовать Як-130М в качестве легкого боевого самолета.

29 июля стало известно, что «Рособоронэкспорт» представит на мировом рынке новейшую авиаракету класса «воздух – воздух» РВВ-СДМ, предназначенную для истребителей 5-го поколения Су-57Э, которые поставляются на экспорт. Она может использоваться и на других российских самолетах после соответствующей доработки. Кроме того, ракету можно интегрировать и в истребители иностранного производства. Ракеты данной модели используются для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА и могут использоваться в любое время суток.

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