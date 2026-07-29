Россия представит на международном рынке ракеты для борьбы с БПЛА

РВВ-СДМ предназначена для вооружения истребителей 5-го поколения Су-57Э, которые поставляются на экспорт. Она может использоваться и на других российских самолетах после соответствующей доработки. Кроме того, ракету можно интегрировать и в истребители иностранного производства. Ракеты данной модели используются для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА и могут использоваться в любое время суток. Они продолжают действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.