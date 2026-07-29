Россия представит на международном рынке ракеты для борьбы с БПЛА
«Рособоронэкспорт» представит на мировом рынке новейшую авиаракету класса «воздух – воздух» РВВ-СДМ предназначенную для истребителей Су-57Э, сообщает ТАСС. Компания входит в госкорпорацию «Ростех».
РВВ-СДМ предназначена для вооружения истребителей 5-го поколения Су-57Э, которые поставляются на экспорт. Она может использоваться и на других российских самолетах после соответствующей доработки. Кроме того, ракету можно интегрировать и в истребители иностранного производства. Ракеты данной модели используются для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА и могут использоваться в любое время суток. Они продолжают действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.
23 июля президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В рамках встречи он отметил, что Россия может обеспечить серийный выпуск новейших образцов вооружений и модернизацию существующих за счет того, что она сама создает необходимые материалы и сырье для нужд оборонной промышленности.