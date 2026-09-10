Carprice возобновил операционную деятельность
Сервис по продаже подержанных автомобилей Carprice возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами, сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех», которой по решению государства передали проект.
Компания уже оплатила все выкупленные ранее автомобили и собирается выдать клиентам компенсации за задержку выплат, размер которых рассчитан с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки, заверили в «Ростехе».
В Carprice назначен новый гендиректор, бизнес-процессы восстановлены и проходят в штатном режиме. Компания сохраняет экономическую устойчивость, отметила госкорпорация.
27 марта «Ведомости» писали, что Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу Carprice в рамках процесса против бывшего генерального директора Александра Галицкого, которую затем передали «Ростеху». Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.
1 сентября «Ростех» объяснил, что приостановка выплат клиентам Carprice произошла из-за того, что деятельность компании была заблокирована действиями Галицкого после перехода сервиса под контроль государства.