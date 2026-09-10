Carprice возобновил операционную деятельность

27 марта «Ведомости» писали, что Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу Carprice в рамках процесса против бывшего генерального директора Александра Галицкого, которую затем передали «Ростеху». Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.