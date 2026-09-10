Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546-0,94%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59,6+0,85%IMOEX2 272,03+0,35%RTSI837,52+0,35%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,34+0,36%
Главная / Бизнес /

Carprice возобновил операционную деятельность

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сервис по продаже подержанных автомобилей Carprice возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами, сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех», которой по решению государства передали проект.

Компания уже оплатила все выкупленные ранее автомобили и собирается выдать клиентам компенсации за задержку выплат, размер которых рассчитан с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки, заверили в «Ростехе».

В Carprice назначен новый гендиректор, бизнес-процессы восстановлены и проходят в штатном режиме. Компания сохраняет экономическую устойчивость, отметила госкорпорация.

27 марта «Ведомости» писали, что Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу Carprice в рамках процесса против бывшего генерального директора Александра Галицкого, которую затем передали «Ростеху». Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.

1 сентября «Ростех» объяснил, что приостановка выплат клиентам Carprice произошла из-за того, что деятельность компании была заблокирована действиями Галицкого после перехода сервиса под контроль государства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь