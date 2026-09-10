Компания Totalenergies обнаружила нефтяное месторождение в Анголе
Французская Totalenergies объявила об открытии нефтяного месторождения в Анголе на блоке 17, которое получило название Acacia-5. Об этом сообщается на сайте компании.
Первая добыча начнется через три месяца после открытия, которые произошла в июне. Сроки возможны благодаря свободным мощностям плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Pazflor. Acacia-5 увеличит добычу на блоке 17 на 6000 баррелей в сутки, отметили в компании.
Totalenergies владеет 38% блока 17, еще 22,16% принадлежат норвежской Equinor, 19% – американской ExxonMobil, 15,84% и 5% – ангольским Azule Energy и Sonangol E&P соответственно. Ангола является одной из основных стран, обеспечивающих добычу углеводородов для Totalenergies. В 2025 г. объем добычи составил 156 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
27 августа Totalenergies завершила передачу своей 10%-ной доли в российском проекте «Арктик СПГ – 2» компании «Нордлайн», дочерней структуре «Новатэка». При этом Totalenergies сохранила право на возмещение своей части займов, ранее предоставленных акционерами проекту. Их объем составляет около $1,3 млрд.