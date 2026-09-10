Компания Totalenergies обнаружила нефтяное месторождение в Анголе

Первая добыча начнется через три месяца после открытия, которые произошла в июне. Сроки возможны благодаря свободным мощностям плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Pazflor. Acacia-5 увеличит добычу на блоке 17 на 6000 баррелей в сутки, отметили в компании.