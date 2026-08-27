TotalEnergies завершила выход из проекта «Арктик СПГ – 2»

3 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин позволил ООО «Нордлайн» купить 10% «Арктик СПГ – 2» у TotalEnergies. Сделка разрешается в соответствии с п. 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 г. № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».