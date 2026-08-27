TotalEnergies завершила выход из проекта «Арктик СПГ – 2»
Французская энергетическая компания TotalEnergies завершила передачу своей 10%-ной доли в российском проекте «Арктик СПГ – 2» компании «Нордлайн», дочерней структуре «Новатэка». Об этом сообщил Business Wire.
Таким образом, французская компания больше не является акционером «Арктик СПГ 2». При этом TotalEnergies сохранила право на возмещение своей части займов, ранее предоставленных акционерами проекту. Их объем составляет около $1,3 млрд.
3 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин позволил ООО «Нордлайн» купить 10% «Арктик СПГ – 2» у TotalEnergies. Сделка разрешается в соответствии с п. 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 г. № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».