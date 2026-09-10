Зубов: число отечественных брендов одежды и электроники увеличилось на 23%
Количество отечественных брендов увеличилось на 23% (75 000 заявок на регистрацию) в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.
«В России все больше и больше своих брендов. Они развиваются и в секторе одежды, и в продовольственном секторе, и в сфере электроники», – сказал он.
Зубов добавил, что в сфере науки за первое полугодие было подано около 11 000 заявок на регистрацию изобретений, что на 15% больше по сравнению с показателями 2025 г. За пять лет российские ученые направили 140 000 заявок на регистрацию патентов.
В секторе IT в первом полугодии 2026 г. количество заявок на регистрацию программных продуктов увеличилось на 20%.
6 сентября председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что доля овощей и фруктов отечественного производства в крупных торговых сетях России также увеличилась. Например, доля импортного картофеля в крупных российских сетях сократилась почти в два раза за последний год, а отечественные яблоки достигли почти 90%. Достичь результата помогло эффективное использование агроагрегаторов, которые консолидируют закупки у фермеров, и агроконтрактов с авансовой оплатой будущего урожая.