АКОРТ: российские сети нарастили долю отечественных овощей и фруктов
В крупных российских торговых сетях увеличивается доля овощей и фруктов отечественного производства. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Доля импортного картофеля в крупных российских сетях сократилась почти в два раза за последний год, а отечественные яблоки достигли почти 90% присутствия на полках «Магнита». Глава АКОРТ объяснил это эффективным использованием агроагрегаторов, которые консолидируют закупки у фермеров, и агроконтрактов с авансовой оплатой будущего урожая. В сезон пиковых продаж, приходящийся на август и начало сентября, российский урожай служит основным источником плодоовощной продукции.
Богданов рассказал, что сети инвестируют в инфраструктуру для фермеров. Так, X5 открыла в Чувашии ягодный агроагрегатор, объединив несколько десятков хозяйств по поставкам клубники и малины. «Магнит» в Тамбовской области запустил первый склад для фермерских овощей, чтобы круглогодично увеличить долю отечественной продукции. «Лента» проводит регулярные торгово-закупочные сессии с производителями.
Как заключил эксперт, крупные торговые сети поддерживают местных производителей практически во всех региональных направлениях – от Северо-Запада до Дальнего Востока, включая Дагестан на Кавказе и Коми на северных территориях.
В августе Минсельхоз России сообщил, что с начала текущего года объем сбора тепличных овощей достиг 1 млн т. Это на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В мае Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана из-за нарушения фитосанитарных требований. 28 мая Россельхознадзор также объявил о введении с 30 мая запрета на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников 29 мая заявил, что отказ от армянских овощей и плодов станет проблемой для Армении, но не для российского рынка. По его словам, объемы спокойно можно будет заместить с других рынков, а также внутренним производством.