АКОРТ: российские сети нарастили долю отечественных овощей и фруктов

В мае Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана из-за нарушения фитосанитарных требований. 28 мая Россельхознадзор также объявил о введении с 30 мая запрета на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. Глава Минэкономразвития Максим Решетников 29 мая заявил, что отказ от армянских овощей и плодов станет проблемой для Армении, но не для российского рынка. По его словам, объемы спокойно можно будет заместить с других рынков, а также внутренним производством.