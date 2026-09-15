Песков назвал условия для поставок российского газа в Европу

10 сентября цена на газ в Европе превысила $950 за 1000 куб. м, что стало рекордом с 2022 г. Причиной такого повышения цен стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что привело к сокращению поставок энергоносителей по Ормузскому проливу.