Песков назвал условия для поставок российского газа в Европу
Россия будет готова осуществлять поставки газа в Европу при соблюдении двух условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, поставки должны быть экономически выгодны для России. Кроме того, для их осуществления необходимо иметь возможность зарезервировать требуемые объемы газа.
Песков пояснил, что значительная часть российского газа уже была переориентирована на альтернативные направления.
10 сентября цена на газ в Европе превысила $950 за 1000 куб. м, что стало рекордом с 2022 г. Причиной такого повышения цен стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что привело к сокращению поставок энергоносителей по Ормузскому проливу.
Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до $1500 за 1000 куб. м.