Экспорт пшеницы в июле – сентябре станет самым низким с 2010 года
Экспорт пшеницы из России за июль – сентябрь может составить 5,4 млн т, что в 2,1 раза меньше год к году и в 2,4 раза ниже среднего пятилетнего значения. Показатель станет самым низким с 2010 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные консалтинговой компании «Совэкон».
Совокупный экспорт пшеницы из России и Украины в указанный период также будет самым низким с 2010 г. и составит всего 8 млн т против среднего показателя за пять лет в 18,2 млн т. Год назад две страны экспортировали 16,2 млн т пшеницы.
В 2010 г. Россия собрала всего 40,8 млн т пшеницы и 60,9 млн т зерна. Причиной низких сборов стала аномальная засуха, которая поразила 43 региона. Посевы погибли на 13,3 млн га, что составило почти треть от площади посевов в пострадавших регионах и 17% от общей посевной площади.
15 сентября «Ведомости» писали, что российские экспортеры зерна на фоне эскалации в Азово-Черноморском бассейне стали активнее использовать северо-западное направление – как собственные порты страны на Балтике, так и гавани соседних государств. Но если Латвия, Литва и Эстония продолжат без оснований ужесточать подходы к проверкам транзита, выстроить на этом направлении стабильную логистику вряд ли удастся.
По данным директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, за первые два месяца сезона 2026–2027 гг. (в июле – августе) отгрузки зерна из России сократились год к году в 2,5 раза – до 3,73 млн т, в том числе пшеницы – в 2,3 раза, до 3,1 млн т.