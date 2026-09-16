ФАС выявила дорожный картель на торгах более чем на 8,7 млрд рублей

В конце апреля ФАС выявила дорожный картель на сумму 2,2 млрд руб. Служба выяснила, что ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 13 закупочных процедурах. Торги проводились с 2018 по 2023 г. на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской и Волгоградской областях. ФАС признала фирмы нарушившими антимонопольное законодательство. Признаки сговора были доказаны с использованием ГИС «Антикартель».