ФАС выявила дорожный картель на торгах более чем на 8,7 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог в четырех регионах России. Совокупная начальная максимальная цена контрактов превышает 8,7 млрд руб., сообщили в ведомстве.
Ведомство возбудило дело в отношении ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12». Компании подозреваются в заключении и реализации соглашения, направленного на поддержание цен при проведении торгов.
Закупочные процедуры проводились на территории Московской, Владимирской и Тульской областей, а также Краснодарского края. Признаки возможного сговора специалисты ФАС выявили в том числе с использованием государственной информационной системы «Антикартель».
По данным службы, действия участников могли привести к заключению контрактов при минимальном снижении начальной цены.
В конце апреля ФАС выявила дорожный картель на сумму 2,2 млрд руб. Служба выяснила, что ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 13 закупочных процедурах. Торги проводились с 2018 по 2023 г. на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской и Волгоградской областях. ФАС признала фирмы нарушившими антимонопольное законодательство. Признаки сговора были доказаны с использованием ГИС «Антикартель».