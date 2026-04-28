ФАС раскрыла дорожный картель на 2,2 млрд рублей

Служба выяснила, что ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 13 закупочных процедурах. Торги проводились с 2018 по 2023 г. на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской и Волгоградской областях.