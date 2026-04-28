CNY Бирж.10,95+0,09%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,27-0,7%RTSI1 142,59-0,7%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,81-0,08%
ФАС раскрыла дорожный картель на 2,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила дорожный картель на сумму 2,2 млрд руб., сообщило ведомство.

Служба выяснила, что ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 13 закупочных процедурах. Торги проводились с 2018 по 2023 г. на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской и Волгоградской областях.

ФАС признала фирмы нарушившими антимонопольное законодательство. Признаки сговора были доказаны с использованием ГИС «Антикартель». Нарушителям грозят оборотные штрафы.

24 марта ФАС выявила признаки картеля при поставках компьютерной техники на сумму 351 млн руб. Ответчиками по делу проходят несколько компаний, включая «Сибтехно», «Успех», «Внедрение», «Технозапад», «Программный каталог», «Открытые системы», «Байкал-техно», а также ИП.

