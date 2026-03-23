ФАС выявила картель на поставку компьютерной техники на 351 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картеля при поставках компьютерной техники на сумму 351 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным ФАС, признаки антиконкурентного соглашения обнаружены на торгах в 13 регионах. В связи с этим служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по делу проходят несколько компаний, включая «Сибтехно», «Успех», «Внедрение», «Технозапад», «Программный каталог», «Открытые системы», «Байкал-техно», а также индивидуальный предприниматель.
Как считают в ведомстве, участники могли заключить соглашение с целью поддержания цен на торгах. Речь идет о закупках компьютерной техники, а также услуг по приобретению и настройке программного обеспечения.
В ФАС отметили, что в случае подтверждения вины участникам картеля грозят административные штрафы.
13 марта ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ряда поставщиков медицинских изделий на юге РФ, которых подозревают в картельном сговоре на торгах общей стоимостью около 340 млн руб.