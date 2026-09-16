Роспатент зарегистрировал товарный знак Louis Vuitton в России

В январе Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и название Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров. Заявки на регистрацию были поданы в октябре 2025 г. от имени французской компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Регистрация товарных знаков, срок действия которых истекает 1 октября 2035 г., была завершена в январе 2026 г.