Роспатент зарегистрировал товарный знак Louis Vuitton в России
Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Регистрация логотипа на имя «Луи Вюиттон Маллетьер» состоялась 16 сентября. Исключительное право на товарный знак будет действовать до 1 октября 2035 г. Регистрация распространяется на одежду, аксессуары, головные уборы и другие товары премиального сегмента.
После начала российской спецоперации на Украине и объявления санкций французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) объявил о временном закрытии магазинов в стране.
В январе Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и название Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров. Заявки на регистрацию были поданы в октябре 2025 г. от имени французской компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Регистрация товарных знаков, срок действия которых истекает 1 октября 2035 г., была завершена в январе 2026 г.