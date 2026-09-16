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Поставки табака в Россию из Европы в июле увеличились на 10%

Анна Суслова
Afif Ramdhasuma \ Unsplash
Afif Ramdhasuma \ Unsplash

Поставки табака и табачной продукции из Европы в Россию в июле 2026 г. увеличились на 10% и составили 34,6 млн евро, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Это максимальный показатель с декабря 2025 г.

Поставки сигар увеличились в 2,7 раза до 222 000 евро. Экспорт восстановленного табака достиг 8,2 млн евро, увеличившись в 2,4 раза.

При этом поставки курительного и жевательного табака уменьшились на 25% (до 735 000 евро) и на 13% (до 42 000 евро) соответственно. А экспорт сигарет упал на 6% и составил 12,1 млн евро.

Главным экспортером табачной продукции в Россию в июле этого года стала Германия. Сумма поставок страны составила 11,4 млн евро. Второе место заняла Бельгия (9,3 млн евро), третье – Франция (8,6 млн евро), четвертое – Болгария (1,5 млн евро). Швеция и Греция экспортировали товары на сумму 1,4 млн евро.

В июле Евросоюз (ЕС) закупил российское топливо на 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть.

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