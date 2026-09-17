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Главная / Бизнес /

Экспорт российской индейки в Бенин вырос почти в два раза

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российской индейки в Бенин за период с января по август составил 6500 т на сумму более $20 млн, что в 1,5 раза больше год к году в натуральном выражении и в 1,9 раза – в стоимостном. Об этом сообщил Telegram-канал федерального центра «Агроэкспорт».

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Объем экспортной выручки за период уже превысил результат за весь предыдущий год.

За январь – февраль 2026 г. Россия экспортировала около 13 000 т готовой мясной продукции на $42 млн. Относительно такого же периода прошлого года объем поставок увеличился на 8% в стоимостном выражении. 

В 2025 г. Россия стала главным поставщиком индейки в Китай. Всего было экспортировано 13 200 т птицы на $35,3 млн. Это составляет около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении.

20 января Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы «ВетИС» объявил, что экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2025 г. вырос на 10,6% относительно 2024 г. и превысил 911 000 т. Это новый исторический максимум поставок. Предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее, когда экспорт составил 820 000 т.

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