Экспорт российской индейки в Бенин вырос почти в два раза

Экспорт российской индейки в Бенин за период с января по август составил 6500 т на сумму более $20 млн, что в 1,5 раза больше год к году в натуральном выражении и в 1,9 раза – в стоимостном. Об этом сообщил Telegram-канал федерального центра «Агроэкспорт».