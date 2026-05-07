Российский экспорт готовой мясной продукции вырос на 8% в январе – феврале
Россия за январь – февраль 2026 г. экспортировала около 13 000 т готовой мясной продукции на $42 млн. Относительно такого же периода прошлого года объем поставок увеличился на 8% в стоимостном выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».
Казахстан стал лидером среди крупнейших стран-импортеров этой продукции. За два месяца поставки в республику достигли около 7500 т на сумму порядка $22 млн. В Монголию за этот период было отгружено более 80 т готовой мясной продукции на почти $400 000.
«Сибагро» в конце 2025 г. начало поставлять колбасную и деликатесную продукцию в Монголию и Казахстан. С декабря по конец апреля 2026 г. компания поставила 410 т продукции в страны. Предприятие также получило аттестации для поставок в страны Таможенного союза и во Вьетнам.
20 января «Ведомости. Аналитика» писали, что экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2025 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и превысил 911 000 т. По данным Россельхознадзора, это новый исторический максимум поставок такой продукции из РФ. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 г., когда экспорт составил 820 000 т.
Основной рост поставок в прошлом году пришелся на экспорт свинины – он увеличился на 22,7% до 270 500 т. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы возрос на 7,2% и достиг 409 500 т. Экспорт говядины снизился на 18% и составил 33 300 т. Отгрузки пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свинины выросли на 34,1% и достигли 67 400 т.